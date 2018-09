Rikosta epäillään kirkkopalon syttymissyyksi

Kiihtelysvaaran kirkon tulipalosta pidettiin tiedotustilaisuus sunnuntaina puoliltapäivin Kiihtelysvaaran palvelupisteen tiloissa. Poliisin edustajana paikalla ollut rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Kimmo Wetterstrand kertoi, että rikos näyttää nyt todennäköisimmältä syttymissyyltä ja asiaa tutkitaan törkeänä vahingontekona.

Poliisi olettaa, että tuli on syttynyt kirkon ulkopuolelta.

– Ensimmäisenä paikalle tulleet silminnäkijät kertovat, että ulkoseinä oli tulessa. Alustavien tietojen mukaan kirkon sisällä oli ollut savua, mutta ei liekkejä, Wetterstrand kertoi.

Palon syttymispaikan tarkempaa sijaintia ei tutkinnanjohtaja vielä voinut tutkinnallisista syistä paljastaa.

Poliisi aikoo kuulustella ja puhuttaa palopaikalle ensiksi saapuneita henkilöitä. Poliisi pyytää myös yleisöltä apua mahdollisista havainnoista yön aikana palopaikan läheisyydessä.

– Tänään pyrimme pääsemään tiedon alkulähteille ja saamaan haltuun kaikki mahdolliset valokuvat ja videot, joita paikalle ensimmäisinä tulleet ovat kuvanneet, tutkinnanjohtaja totesi.

Tekniset tutkijat ovat tulossa palopaikalle maanantaina, raunioiden jäähdyttyä. Palokoiran avulla saadaan selville myös, onko sytyttämisessä käytetty palavia nesteitä.

Poliisi ei myöskään sulje pois sitä, että palo olisi syttynyt sähköpääkeskuksesta.

Tulipalon sammutuksesta kertoivat tiedotustilaisuudessa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen edustajat.

– Palo kehittyi nopeasti heti alkuminuuteilla. Ensimmäisen yksiköiden tullessa paikalle olivat kirkon seinä- ja räystäsrakenteet jo tulessa, kertoi Lari Parkkinen päivystävän päällikön roolissa.

Heti alkuvaiheessa sammuttajille selvisi, että kyse on suuresta rakennuspalosta.

– Kohteeseen hälytettiin neljä sammutusautoa ja neljä säiliöautoa, nostolava-auto sekä vesihuoltokärry. Yhteensä sammutustyössä oli 24 henkilöä. Palon rajuuden takia jouduimme jo alkuvaiheessa keskittymään lähialueen ja lähirakennusten suojaamiseen sekä kellotapulin ja lämpökeskuksen jäähdyttämiseen, kertoi päivystävä palomestari Jukka Saarelainen.

– Myös kirkon läheisyydessä olleet puut syttyivät palamaan, ja niitä sammutettiin.

Tuulen alapuolella olleiden viiden talon asukkaat herätettiin, mutta evakuointiin ei ryhdytty, vaikka siihenkin oltiin Saarelaisen mukaan tarvittaessa valmiita.

Palosta aiheutui voimakasta lämpösäteilyä ja kipinöintiä.

Vesihuolto palopaikalle järjestyi vajaan kilometrin päässä kirkosta sijaitsevasta Lummelammesta.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän edustajan paikalla ollut Petri Rask totesi, että Kiihtelysvaaran kirkko oli mittaamattoman arvokas.

– Menetys on valtava, Rask sanoi.

Vaikka kirkon vakuutukset olivat kunnossa, ei sen kulttuurihistoriallista arvoa voi Raskin mukaan korvata mikään rahasumma.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY