Seurakuntalaiset surevat menetettyä Kiihtelysvaaran kirkkoa

Kiihtelysvaaran seurakunnan seurakuntatalolle kokoontui tänään sunnuntaina aamupäivällä runsaasti ihmisiä yhteiseen rukoushetkeen, jonka aluksi luettiin piispa Jari Jolkkosen viesti seurakunnalle.

Kiihtelysvaaran kirkko, joka on Joensuun vanhin evankelisluterilainen kirkko, paloi varhain aamulla. Vanhan kirkon tuhoutuminen on ollut seurakuntalaisille valtava järkytys ja menetys. Yhdessäoloa ja kirkon muistelua jatketaan tulevalla viikolla järjestettävässä toisessa rukoushetkessä. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Poliisin ja pelastuslaitoksen medialle pidetyssä tiedotustilaisuudessa kysyttiin, rakennetaanko Kiihtelysvaaraan uusi kirkko. Joensuun seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Petri Rask totesi, että tämän päätöksen aika ei ole nyt.

– Uuden kirkon rakentaminen ei ole tämän hetken asia. Nyt on aika surra menetystä. Menetys on valtava, vastaavaa kirkkoa ei saa tilalle. Tämä on korvaamaton menetys.

Kiihtelysvaaran seurakuntatalo on avoinna tänään kello 15 saakka. Seurakuntalaiset voivat mennä halutessaan hiljentymään seurakuntatalolle. Paikalla on myös seurakunnan väkeä. Myös palaneesta kirkosta pelastettu alttaritaulu ja esineet ovat nähtävissä seurakuntatalolla.

