Arvokkaita esineitä saatiin palosta talteen

Kiihtelysvaaran kirkon tulipalosta onnistuttiin pelastamaan muutamia arvokkaita esineitä. Seurakunnan kiinteistömestari Jouni Heiskanen sai hieman ennen kello viittä hälytyksen kännykkäänsä kirkon automaattisesta palohälytyksestä. Hän kiiruhti palopaikalle kotoaan parin kilometrin päästä kirkosta.

Kirkon ulkoseinä oli tulessa ja palomiehiä oli jo paikalla sammutustehtävissä. Heiskanen tiesi tehtäväkseen yrittää pelastaa kirkon tärkeimpiä esineitä. Kirkon sisätiloissa ei vielä ollut liekkejä eikä savuakaan. Heiskanen kertoo, että sähköt olivat kirkosta jo poissa.

– Meillä on ohje, että alttaritaulu yritetään pelastaa, jos kirkko palaa.

Hän tiesi, mitä pitää tehdä ja kertoo ryhtyneensä tehtävään yksin, koska muita ei sillä hetkellä ollut paikalla.

– Olin joskus tutkinut, että alttaritaulu lepää alaosaltaan alttarin reunuksen päällä ja on vain yläreunasta kiinni seinässä.

Alttaritaulun kehyksen yläreuna murtui hieman, kun Heiskasen oli kammettava suurikokoinen taulu irti seinästä. Ensin hän raahasi taulun ulos kirkosta. Lopulta hän kantoi taulun yksin seurakuntatalolle, jonne tulee matkaa kirkolta liki puoli kilometriä.

Seurakuntatalolla alttaritaulun nojatessa turvallisesti seinään Heiskanen kuvailee, kuinka hän laski painavan alttaritaulun seinästä alas.

– Seuraava ohje olisi ollut, että alttaritaulun kangas olisi leikattava kehyksistä irti, jos koko taulua ei voi pelastaa.

Hänen onnistui pelastaa palavasta kirkosta myös kirkkohopeat, jotka ovat peräisin 1700-luvulta. Kirkkotekstiileistä hän sai niin ikään kannettua ulos suurimman osan. Vain kirkossa parhaillaan käytössä olleet vihreät tekstiilit jäivät tulen armoille.

Myös kirkon vihkiryijy säästyi. Se on parhaillaan Kiihtelysvaaran palvelupisteellä esillä osana kirkonkylän marttojen 100-vuotisjuhlanäyttelyä. Martat lahjoittivat vihkiryijyn aikoinaan seurakunnalle ja nyt se oli lainassa näyttelyssä.

Kirkossa oli tarkoitus pitää messu sunnuntaina aamukymmeneltä. Nyt seurakunta kokoontui hartaustilaisuuteen seurakuntatalolle.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY