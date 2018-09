Piispa Jolkkonen: Kirkko oli kiihtelysvaaralaisille rakas ja pyhä

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen on lähettänyt heti sunnuntaiaamuna tiedotteen, jossa on viesti kiihtelysvaaralaisille:

– Kiihtelysvaaran tuhoutunut kirkko oli Kiihtelysvaaran tunnetuin maamerkki. Se oli kaunis, historiallisesti korvaamaton ja täynnä muistoja. Se oli kiihtelysvaaralaisille rakas ja pyhä. Siksi sen tuhoutuminen tuntuu järkyttävältä.

Piispa Jolkkonen kertoo, että kirkon palaminen satuttaa myös häntä erityisellä tavalla, sillä se tuli hänelle rakkaaksi hänen palvellessaan Kiihtelysvaarassa kesäpappina 1990-luvulla.

– Toivon ja rukoilen, että tämä suru yhdistää kiihtelysvaaralaisia. Vaikka palanutta kirkkoa emme saa takaisin, meidän on heti ryhdyttävä suunnittelemaan tulevia ratkaisuja, piispa Jolkkonen sanoo.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY