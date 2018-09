Kiihtelysvaaran kirkko tuhoutui tulipalossa

Kiihtelysvaaran kirkko paloi sunnuntaiaamuna maan tasalle. Pelastuslaitos sai aamulla kello 4.50 automaattisen palohälytyksen kirkosta. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle kirkon katto oli jo tulessa. Kymmenen minuutin sisällä hälytys nostettiin suureksi rakennuspaloksi ja sammutuksen alettua tiedettiin, että puurakenteinen kirkko tulee tuhoutumaan palossa täysin.

Kirkko oli maakunnan vanhimpia puukirkkoja. Parin vuoden kuluttua kirkko olisi täyttänyt 250 vuotta. Kirkon pihapiirin kellotapuli säästyi palossa, eikä lähellä oleville rakennuksille aiheutunut vahinkoa. Palosta ei myöskään aiheutunut henkilövahinkoja.

Seurakunnan kiinteistömestari Jouni Heiskanen onnistui palon alkuvaiheessa pelastamaan kirkosta alttaritaulun ja 1700-luvulta peräisin olevat kirkkohopeat sekä vanhoja kirkkotekstiilejä. Hän kantoi yksin alttaritaulun seurakuntatalolle.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY

–Kun menin kirkkoon sisälle ei siellä vielä ollut tulta eikä oikein savuakaan, kertoo Heiskanen.

Palo eteni puurakenteisessa kirkossa nopeasti. Parin tunnin kuluttua palon alkamisesta oli pelastuslaitoksen tehtävänä enää jälkisammutus. Kiihtelysvaaran sopimuspalokunnan lisäksi kirkkoa sammuttamassa oli pelastushenkilöstöä Ilomantsista, Pyhäselästä ja Joensuusta.

Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan tulipalosta. Poliisin tiedotteen mukaan näyttää rikoksen mahdollisuus tällä hetkellä todennäköisimmältä syttymissyyltä ja sen vuoksi asiaa tutkitaan törkeänä vahingontekona. Rikosepäily perustuu siihen, että ensimmäisenä paikalle tulleet henkilöt ovat havainneet palon olevan käynnissä kirkon ulkoseinässä.

Sähköpääkeskus sijaitsee kirkon sisällä sen alueen läheisyydessä, jossa palo havaittiin ensimmäisten silminnäkijöiden tullessa paikalle. Poliisi ei vielä ole sulkenut pois mahdollisuutta, etteikö palo olisi voinut saada alkunsa myös sähköpääkeskuksesta. Poliisi on eristänyt kirkon alueen ja ulkopuolisilta on tapahtumapaikalle pääsy kielletty. Poliisi on käynnistänyt tapahtumapaikkatutkinnan kirkon läheisyydessä ja kuulustelee ensimmäisiä paikalle tulleita silminnäkijöitä. Varsinaisen palopaikan tekninen tutkiminen voi alkaa vasta huomenna raunioiden jäähdyttyä.