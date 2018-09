Puolukan osto käynnistynyt verkkaisesti

Ilomantsissa puolukan ostossa käynnistyi tänään viides päivä. Marjanostaja Paavo Ikonen kertoo, että kerääjät ovat tuoneet puolukoita harvakseltaan.

- Hitaasti on käynnistynyt puolukan toimittaminen. Puolukka on kyllä kypsää, Ikonen sanoo.

Ikonen ja kaverina ostossa toimiva Keijo Solehmainen toteavat puolukkasyksyn olevan kerääjien mukaan vaihteleva.

- Toiset sanovat, että puolukkaa on, toiset sanovat että ei ole.

Joku oli maininnut, että puolukkaa on nyt korkeimmilla paikoilla. Ikonen on keskustellut muiden marjakauppiaiden kanssa, ja hyvin yleinen käsitys on, että puolukkaa on tänä syksynä viime syksyä vähemmän.

Karpalon osto on myös käynnistynyt, ja sitä tuntuu nyt olevan runsaasti.

- Karpalo on tänä syksynä isokokoista, Solehmainen mainitsee.