Sara La Fountain vauhdittaa ilomantsilaisginin maailmanvalloitusta

Suomen kansainvälisesti tunnetuin ruokakirjailija ja tv-kokki Sara La Fountain on maailman parhaana gininä palkitun Arctic Blue Ginin uusi kansainvälinen lähettiläs. Yhteistyön lähtökohtina ovat suomalainen puhdas luonto ja aidot raaka-aineet sekä niiden yhdistäminen cocktailien ja ruoan maailmaan.

Varsinkin klassikkococktaileissa Ilomantsissa käsityönä tislattava artesaanigini nousee suureen arvoonsa. Cocktailien rinnalle nousee cocktailien ja ruoan liitto, joka vielä hakee muotoaan kansainvälisten ruokatrendien kirjossa. Siinä Arctic Blue aikoo olla aallonharjalla.

– On hienoa, että pääsen mukaan vauhdittamaan Arctic Blue Ginin kehitystyötä ja markkinointia. Cocktailit ovat lähellä sydäntäni ja tuotetta on todella kiva lähteä viemään maailmalle. Samalla pääsen tekemään töitä yhdessä upeiden baarimestareiden ja kokkien kanssa, Sara La Fountain sanoo.

Arctic Blue Ginille yhteistyön käynnistäminen Sara La Fountainin kanssa oli helppoa. Arctic Blue tähtää globaalisti tunnetuksi brändiksi. Ginin hienostuneen maun ja aromin takana ovat Honkongin arvostetuimpiin kokkeihin ja ravintoitsijoihin kuuluva Jaakko Sorsa ja pohjoiskarjalainen tislaajamestari Asko Ryynänen.

– Meitä yhdistää Saran kanssa yhteinen arvopohja, jonka perustana ovat puhdas suomalaisen luonnon ohella aidot ja tuoreet maut sekä vankkumaton laadukkaiden juomien ja ruoan liitto. Sara on valovoimainen cocktail & dining -lähettiläs Arctic Blue Ginin matkalla maailman johtavaksi ruoan ja cocktailit yhdistäväksi giniksi, kertoo Arctic Blue Ginin brändijohtaja Mikko Spoof.