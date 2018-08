Maukkulassa roihuaa

Maaseudun Sivistysliitto kokeilee tänään torstaina Ilomantsissa kotikäyttöön ja näytöksiin soveltuvaa pientä, 120 litran kartiohiiletintä jämerämpää biohiiletystekniikka. Maukkulan kylän alueella tehtyjen metsäraivaus- ja maisemanhoitotöiden jätepuita on poltettu aamusta lähtien isossa maahaudassa - iltapäivällä selviää, kuinka paljon maanparannusaineeksi sopivaa biohiiltä maakupasta löytyy.

Biohiiletys on nousemassa yhdeksi keskeiseksi tekijäksi hiilidioksidin sitomiseksi. Biohiilen käyttömahdollisuuksia on paljon puutarhasta pellonparannusaineena, sillä se sitoo erinomaisesti ravinteita ja vettä. Makkulan kyläyhdistyksen, MSL:n ja Ympäristökeskuksen yhteishankkeessa syntyvät hiilimassa jää polttopaikan tuntumaan, josta sitä saa vapaasti käydä hakemassa omiin maanparannustarpeisiin.