Suvi Hassinen valittu vuoden alumniksi

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2018 alumniksi on valittu vuonna 2015 International Business -koulutuksesta tradenomiksi valmistunut ilomantsilainen Suvi Hassinen.

Ilomantsissa toimivan Havel Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Hassinen on tehnyt valmistumisensa jälkeen aktiivista yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hän on käynyt kertomassa uratarinaansa opiskelijoille sekä tehnyt yhteistyötä opiskelijoiden kanssa erilaisten projektitoimeksiantojen kautta.

Suvi Hassinen menestyi hyvin International Business -opinnoissaan ja hänen urapolkunsa muovisuojaspiraaleihin, metsäkoneiden työkaluihin ja yksityisen veneilyn tarvikkeisiin erikoistuneessa perheyrityksessä on esimerkillinen.

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden alumni valittiin nyt toista kertaa. Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta tai niitä edeltävistä oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat. Alumnitoiminnan tavoitteena on kehittää Karelian työelämäläheisyyttä ja tukea opiskelijoiden työelämäyhteyksien syntymistä.