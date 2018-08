Törkeä metsästysrikkomus tutkinnassa

Poliisi on suorittanut esitutkintaa Ilomantsissa tapahtuneeseen törkeään metsästysrikokseen liittyen. Rikosepäily liittyy maanantaina alkaneeseen karhunmetsästykseen. Epäilty rikos tapahtui Ilomantsissa karhunmetsästyksen alkaessa aamulla kelle neljän ja kuuden välillä.

Poliisi käynnisti esitutkinnan omien metsästyksenvalvonnan yhteydessä saatujen havaintojen perusteella. – Tapauksessa on kyse siitä, että karhun metsästyksessä on käytetty laitonta haaskaa eli ravintohoukutinta, jonka käyttö karhun metsästyksessä on kielletty. Haaska oli tehty kuolleen eläimen ruhoista sekä muusta karhulle ravinnoksi kelpaavasta tuotteesta.

Esitutkinnan aikana on ollut pidätettynä 42-vuotias liperiläismies, joka oli ampunut karhun, sekä 41-vuotias kangasniemeläinen mies. Tällä hetkellä ketään ei ole kiinniotettuna tapaukseen liittyen.

Kaadettu karhu on takavarikoitu. Poliisilla on esitutkinnan aikana muodostunut hyvä kokonaiskuva tapahtumien kulusta, mutta koska esitutkinnan edetessä on arvioitava, laajeneeko epäiltyjen piiri muihin henkilöihin, ei tapahtumia voi vielä tässä vaiheessa esitutkintaa kertoa tarkemmin julkisuuteen.

Törkeästä metsästysrikoksesta seuraava rangaistus on rikoslain 48a luvun 1a §:n mukaan vankeutta neljästä kuukaudesta neljään vuoteen.