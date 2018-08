Jo pärisee Pogostalla!

Viidennet Karhufestivaalit päräytettiin komeasti käyntiin Ilomantsissa tänään torstaina, kun kaikki mestaruuskisaan osallistuvat 24 veistäjää käynnistivät yhtä aikaa sahansa avajaisten kunniaksi. Kaikki veistopaikat ovat nyt kirkonkylän keskustassa lähituntumassa toisiaan, joten tänään torstaina ja huomenna perjantaina sahan pärinää on kirkonkylällä luvassa koko päiväksi. Lauantaina kisataan vielä Katri Vala -kulttuurikeskuksen Karhuareenalla pikaveistokisa.

Lauantaiksi tuo tapahtumaan vieraita höyryjuna Joensuusta. Veistokilpailun ohella lauantaina järjestetään Villiruokafestivaali sekä naismetsästäjien kansainvälinen konferenssi. Avajaisissa puhunut kansanedustaja, valtuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen kiittikin Maaseudun Sivistysliittoa ja sen kumppaneita upean tapahtumakokonaisuuden tuomisesta Ilomantsiin.

– Tämä on nyt viides, mutta ei varmasti viimeinen karhufestivaali. Ilomantsin valtuusto ja kunta seisovat vankasti sen takana, että tapahtuma kehittyy ja jalostuu tulevinakin vuosina. Tapahtuma on juurtunut Ilomantsiin, onhan karhu paitsi kanta-astuja myös Ilomantsin kanta-asukas.