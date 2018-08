Naarvan rajaseutukirkkoa juhli 150 henkilöä

Naarvan rajaseutukirkko vihittiin käyttöönsä 60 vuotta sitten. Kirkon vuosia saapui elokuun 12. päivänä juhlistamaan noin 150 henkilöä eri puolilta maata. Kirkossa on 120 istumapaikkaa, joten lisätilaa raivattiin kerhohuoneen puolelta.

– On kyllä mukava nähdä teidät näin suurilukuisena. Sanotaanhan, että seurakunta kirkon kaunistaa, Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra Seppo Kuosmanen iloitsi.

Juhlamessun saarnassaan Kuosmanen pohti, että Naarvan rajaseutukirkko on tuonut seurakuntaelämän lähemmäksi kyläläisiä, ja se on myös antanut säännöllisyyttä ja vakautta ihmisten hartauselämän tueksi.

– Tämä kirkko on ollut myös vahva symboli yhteisöllisyydestä, talkoohengestä ja sitoutumisesta, hän luetteli.

Messun ja kahvittelun jälkeen alkoi pääjuhla, jonka ohjelmassa oli runonlausuntaa ja musiikkia. Historiaa kertoi Kirsti Pasanen, joka vuosina 2000–2002 toimi Naarvan viimeisenä rajaseutusisarena.