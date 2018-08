Pogostan polku valmistuu

Ilomantsi-Seuran monivuotinen hanke Ilomantsin kirkonkylän kulttuuripolusta on loppusuoralla. Tänään perjantaina on reitille noussut uuden opastekyltit, joissa kerrotaan paikan historiaa. Kylttejä on kaikkiaan 10, määrä lasku alun perin suunnitellusta sillä monessa reitin kohteessa on jo valmiina opastauluja.

Reitillä on mittaa noin viisi kilometriä, mutta sen voi aloittaa mistä pisteestä haluaa ja myös päättää haluamaansa kohteeseen. Seura sai hankkeeseen hankerahoitusta Vaara-Karjalan leaderilta runsaat 30 000 euroa. Varsinaisia avajaisia vietetään myöhemmin.