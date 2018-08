Viimeinen kesätori esittelee maan aarteita

Kaivostoimijat Endomines ja Ilomantsin Kivituote ovat Ilomantsin tämän kesän keskiviikkoisten kesätorien viimeiset yritysisännät. Kummankin toripöytien ääressä on ollut tänään uteliaita kyselijöitä pitkin päivää.

– Kultakisa kiinnostaa, mutta myös meidän tuotteemme, kairausnäytteitä olemme esitelleet, ennätti geologi Janne Vehmas esittelemään.

Ilomantsin Kivituotteen pöydällä olleet näytteet kiinnostivat myös.

– Hautakivien uudelleenkultauksista ja kivisistä ovikylteistä on kyselty, kertoi Harri Kastinen.

Viimeisen iltatorin yhteydessä arvotaan myös sadepäiväarvonnan voittajat. Tori-isäntä Jarmo Bamberg paljasti, että sadepäiviä oli pyöreä nolla.

– Muutenkin on ollut ennätyshyvä torikesä, myyjiä on parhaimmillaan ollut 50, mikä on todella paljon meidän pienelle torillemme. Ja kyllä tällaiset tapahtumat kiinnostavat yleisöäkin, tänäänkin väkeä on riittänyt aamusta asti.

Torilla tanssitaan vielä tänään iltaan, iltatansseissa tahdittavat Mika Tarkkonen ja Tiina Jormanainen. Sitten keskiviikkoiset tori-illat hiljenevät.