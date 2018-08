Ilomantsin karhunmetsästyksessä käytössä myös pikaviestinpalvelu

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalan kannanhoidolliseen karhunmetsästykseen poikkeusluvat 137 karhun kaatoon. Lupa-alueittain poikkeusluvat jakautuvat Pohjois-Karjalassa muun muassa siten, että Ilomantsissa voidaan metsästää 40 karhua, Lieksassa 38, Joensuu-Eno lupa-alueella 12 ja Tuupovaarassa seitsemän karhua. Karhujahti alkaa elokuun 20. päivänä.

- Jos karhujahdissa on kaksi henkilöä, niin kysymyksessä on silloin seurue. Tuolloin toinen on nimettävä metsästyksenjohtajaksi, joka pitää yhtyettä luvansaajaan, Ilomantsin lupa-alueen aluejohtaja Jarmo Kanninen ohjeistaa.

Maakunnassa on 10 lupa-aluetta, ja jäljellä olevien kaatolupien tilannetta voi seurata tekstiviestipalvelusta, jonka hinta on 10 euroa aluetta kohti.

Ilomantsin alueelle on perustettu myös WhatsApp pikaviestinpalvelu ”Ilomantsin petoyhdyslupa”, johon voi lähettää tiedon kaadosta, kaatopaikasta ja vaikka kuvankin. Lisäksi voi kertoa mahdollisista pentue- ja susihavainnoista.