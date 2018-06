Valokuituverkolle julkista tukea

Pohjois-Karjalan ely-keskus on myöntänyt maaseuturahastosta Cap-Net Oy:lle 462 520 euron tuen valokuituverkon rakentamiseen Iiksenniityn, Heinävaaran ja Kiihtelysvaaran kylätaajamien alueelle. Rakentamisen on suunniteltu tapahtuvan vuosina 2018–2020. Joensuun kaupunki on myöntänyt hankkeelle 185 008 euron tuen. Hankkeen suuruus on kokonaisuudessaan 1 135 177 euroa ja loppuosa hankkeesta on tarkoitus rahoittaa yksityisin varoin.