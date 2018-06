Taistelijan talolla juhlittiin

Ilomantsin Hattuvaarassa Taistelijan talolla vietettiin 30-vuotisjuhlaa tänään sunnuntaina. Hattuvaaralainen, Taistelijan talon hallituksen puheenjohtaja Teuvo Maksimainen kertoi, että talo vihittiin käyttöönsä 1. kesäkuuta 1988.

Hän kertoi talon syntyvaiheista ja historiasta. Silloinen maaherra Esa Timonen oli yksi vahva tekijä, että sodan muistomerkiksi tehty talo on juuri nykyisellä paikallaan. Maksimainen mainitsi, että talon hirret on kaadettu sotatoimialueilta.

– Talon hirret on terästetty sirpaleilla.

Juhlapuheen pitänyt toiminnanjohtaja, eversti evp Jouni Mattila loi katsauksen Hattuvaaran taistelujen historiaan heinä-elokuun vaihteessa 1944.

– Hattuvaaran taistelut ovat tärkeä osa ryhmä Raappanan taisteluja.

Juhlassa kuultiin myös Raappana monologi "Niin minä sitten kun jouduin sinne..." Vilho Huuskosen esittämänä.

Juhlakansaa viihdytettiin musiikkiesityksillä, joista Äänisen aallot itseoikeutetusti aloitti juhlan. Lopuksi kuultujen ja laulettujen yhteislaulujen myötä juhlakansa pääsi nauttimaan hernekeitosta ja kahveista.

Mukana juhlassa oli myös muutama kunnioitettu sotiemme veteraani.