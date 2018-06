Ylellä käynnissä oleva koko Suomea liikuttava Mennään metsään -kampanjan yhtenä osana on neljäkymmentä kansallispuistoa kiertävä polkujuoksukiertue. Se liikutti väkeä Petkeljärven kansallispuistoon tänään lauantaina. Huomenna sunnuntaina 10. kesäkuuta on vuorossa Patvinsuon kansallispuisto.

– Petkeljärvi on yhdestoista kansallispuisto, jossa nyt ollaan, kertoi kiertueen ideoija ja vetäjä Marko Krapu.

Petkeljärvellä oli mukana vajaa kolmekymmentä juoksijaa. Joensuun Ladun polkujuoksuohjaajia oli mukana neljä. Laura Pastinen Hammaslahdesta on harrastanut nelisen vuotta polkujuoksua ja vuosi sitten innostui myös ohjaajana toimimisesta.

– Minähän survoudun joka paikaan, niin tähänkin, hän naurahtaa kysymykseen, mikä hänet sai ryhtymään ohjaajaksi.

Juukalainen Antti Eronen kuten myös Laura Pastinen toteavat, että polkujuoksussa viehättää luonnossa oleminen, vaihtelevat maastot sekä juoksuseura.

– Poluille hakeutuvat luonnosta nauttivat ja seuralliset ihmiset.