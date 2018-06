Ilomantsin Urheilijoiden menestynyt hiihtäjä, 24-vuotias Joel Ikonen vaihtoi seuraa. Nyt hän edustaa Pyhäjärven Pohtia.

– Kotimainenkin hiihtourheilu on kehittynyt niin, että viestikisatkin ovat tärkeässä roolissa. Nyt kun pääsen hiihtämään viesteissä, sitä kautta saan enemmän kovia kilpailuja, pohti Ikonen seuravaihtonsa syitä.

Ilomantsissa hänellä ei ole kilpakumppaneita, vaan hän on ainut kansallisen tason edustaja.

Ikonen ei ollut pohtinut seuravaihdosta ennen tätä kevättä, mutta oman kehittymisen kannalta hän päätyi nyt seuravaihtoon.

– Tasaisten urheilijoiden välillä kootaan edustusjoukkueita, niin on hyvä, että kovia kisoja on itselläkin takana ja sitä myöten menestystä. Uskon, että oma harjoittelunikin menee eteenpäin, kun on seurakavereita. Tukijoidenkin saantimahdollisuus paranee.

Ikonen on kiitollinen kotiseuralta saamaansa tukeen ja kannustukseen.

– Haluan, että minut muistetaan ilomantsilaisena. Ilomantsi pysyy kotipaikkana aina.

Viime talvena Taivalkosken SM-kisoissa Ikonen saavutti miesten 50 kilometrin perinteisellä matkalla kahdeksannen sijan.