Kultainen ansiomerkki yllätti saajan

Katri Vala Kulttuurikeskuksessa avattiin Ilomantsin Mutalahdesta syntyisin olevan, nykyisin Tampereella asuvan Anna Matveisen taidenäyttely.

Samassa tilaisuudessa yllätettiin ilomantsilainen Kauko Kangas Suomen Kylät ry:n valtakunnallisella, kultaisella ansiomerkillä. Ansiomitalin luovuttaneet Pohjois-Karjalan Kylät puheenjohtaja Taisto Volotinen ja toiminnanjohtaja, kyläasiamies Johanna Junno sanoivat Kauko Kankaalla olevan monia meriittejä kyläasioiden eteenpäin viemisessä.

Elämänsä aikana Kangas on toiminut toimittajana ja markkinoijana useissa lehdissä. Kylien kehittäminen ja asioiden eteenpäin vieminen ovat hänelle tärkeitä asioita. Hän on ollut mukana kylätoiminnassa ja monissa hankkeiden ohjausryhmissä.

Hän on MSL:n Vaara-Karjalan Kulttuuriyhdistyksen perustajajäsen, jonka puheenjohtajana toimii edelleen. Yhdistys on kunnostanut entisen kansakoulun Katri Vala Kulttuurikeskukseksi.

– Kylläpä nyt osasitte minut yllättää, totesi Kangas silmänurkkaa pyyhkiessään. Ja jatkoi, että Suomi ilman maaseutua ja sen ihmisiä olisi köyhä.