Koveron kuulumisia kansien välissä

Tuupovaaran Koverosta syntyisin oleva sotakamreeri ja monitoimimies Rauno Suhonen on julkaissut uuden kirjan. Hän vyöryttää lähes 300 -sivuisessa omakustanteessaan ”Koverossa kuultua” vauhdilla esiin mielenkiintoisia tyyppejä. On jo ”Korkonimiä” -kirjasta tuttu Että-Jussi, mutta myös uusia tuttavuuksia: kauppamiehiä, rakennusmiehiä, metsästäjiä, kalastajia ja marjastajia. Jotkut keittävät pontikkaa, ampuvat riistaa salaa, ja saattavat joutua lopulta käräjillekin. On myös kauppamiehiä. Joiltakin katoaa tavaroita ja niitä myös löytyy yhtä ihmeellisesti. Eräänä päivänä Koveron kylän valloittavat panssarivaunut.

- Kovero oli lapsuudessani vilkas maantieliikenteen risteyspaikka, jossa oli neljä kyläkauppaa postin, kahvilan, osuuskassan ja parin huoltoaseman lisäksi. Nämä palvelut houkuttelivat runsaasti ympäristön ihmisiä muutenkin virkeälle kylälle, Suhonen kertoo.

Suhonen on hivuttanut tarinoidensa alustuksiin omia mielipiteitään maailman menosta.

Hänellä on myös hyvän kirjoittajan lahja saada teksti elämään lukijan silmissä.