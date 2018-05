﻿Pogostan kalusteella rikottu ovia

Sunnuntaina aamuyöllä on Ilomantsissa murtauduttu Kalevalantien varrella olevaan liikekiinteistöön. Pogostan kalusteen tiloihin on yritetty mennä sisälle takakautta murtamalla lukko, mutta koska sitä kautta pääsee vain kellaritiloihin, murtautuja oli siirtynyt Kalevalantien puoleisen pääoven kimppuun. Se oli saatu auki vääntämällä ensin metalliovea lukon kohdalta ja rikkomalla sitten lasi. Myös kiinteistön takapihan puolella olevan yksityisasunnon ulko-ovi oli väännetty auki.

Murtojäljet huomasi postinjakaja, joka hälytti poliisit paikalle. Yrittäjä Jouko Heimonen oli tarkistanut tilannetta jo sunnuntaina mutta ei vielä maanantainakaan huomannut, että liikkeestä tai asunnosta olisi viety mitään.

– Jokaista laatikkoahan ei voi muistaa, että jonkin puuttumisen voi huomata myöhemmin, mutta silmämääräisesti katsoen mitään ei ole hävinnyt eikä sisällä ole mitään käymisen jälkiäkään, kertoo hän.

Vahingot rajoittuvat lukkojen ja ovien korjaamiseen.

– Mutta ei sekään halpaa ole, esimerkiksi panssarilasi maksaa, muistuttaa Heimonen.

Yrittäjä ja poliisi toivovat, että sunnuntain yön tai aamuyön aikana liikehdintää liikkeen ympäristössä havainneet ottaisivat yhteyttä. Havaintoja tekijästä tai tekijöistä voi ilmoittaa poliisille sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 virka-aikana.