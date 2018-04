Kullanetsintä laajenee Ilomantsissa

Kaivoyhtiö Endomines on aloittamassa laajan ja systemaattisesti suunnitellun malminetsintähankkeen Karjalan kultalinjalla Ilomantsissa. Yhtiöllä on malminetsintäoikeudet koko 40 kilometriä pitkän, kultaesiintymille potentiaalisen vihreäkivivyöhykkeen alueella. Hanketta toteutetaan usean vuoden aikana. Vuodelle 2018 suunnitellut toimenpiteet toteutetaan pääosin seuraavien kuuden kuukauden aikana noin kahden miljoonan euron malminetsintäbudjetilla.

– Olemme innoissamme Karjalan kultalinjalla alkavan malminetsintähankkeemme mahdollisuuksista. Yhteistyömme australialaisten konsulttien kanssa on tuonut uutta tietoa Karjalan ja Australian kulta-alueiden vihreäkivivyöhykkeiden samankaltaisuuksista. Tämän tiedon perusteella olemme identifoineet uusia mielenkiintoisia kohteita, jotka vaikuttavat lupaavilta, mutta ovat vielä lähes tutkimattomia, toteaa Endominesin toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde.

Tärkeimmät kairauskohteet ovat viiden kilometrin säteellä Pampalon kaivoksesta ja parhaana kohteena pidetään Pampalon kaakkoispuolella sijaitsevaa niin kutsuttua Central Duplex Zone -aluetta, joka on toistaiseksi lähes tutkimaton. Useita pienempiä kohteita on identifioitu jo tunnettujen Pampalon, Hoskon ja Rämepuron esiintymien lähistöllä.

Miettinen-Lähde kertoo, että tutkimuksessa on mukana myös mielenkiintoinen uusi alue Karjalan kultalinjan pohjoispäädyssä.

Endomines on vuoden 2017 kesästä lähtien tehnyt yhteistyötä australialaisen konsulttiyhtiön Model Earthin kanssa malminetsinnässä.

