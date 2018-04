Västäräkit ehtivät jo Palloseen

Säiden lämmettyä ovat muuttolinnut lähettäneet tiedustelijansa myös Ilomantsiin. Naarvansalon Pallosenvaarassa ulkorakennuksen katolla keikkui maanantaiaamuna kaksi västäräkkiä.

- Lauantaina pihapiiriin ilmestyi peippoja, ja myös joutsenia lenteli sulaa vettä etsien. Mustarastaita täällä on ollut jo useita viikkoja, Pallosen isäntä Sulo Nuutinen kertoo.

Leskenlehtiä ei talon nurkalla vielä kasva.

- Vielä on talon seinustoilla ja ympäristössä metriset hanget.

Pallosenvaara sijaitsee lähellä Pötsönvaaran virallista mittauspistettä, jonka mittari näytti maanantaiaamuna 85 senttimetrin lumilukemaa. Mekrijärven sääasemalla lunta oli 51 senttimetriä, ja Naarvassa sunnuntaina 86 senttimetriä.

Kuvan västäräkki on arkistokuva muutaman vuoden takaa.