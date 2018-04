Potroit 2018 avoinna reilun viikon

Ilomantsin kansalaisopiston kevätnäyttely Potroit 2018 avattiin tänään. Opiston työt ovat esillä Kansallistalolla ensi viikon torstaihin saakka.

– Tämä on pienen opiston iso näyttely. Näyttelyn avaaminen on myös ilon hetki, luonnehti kansalaisopiston rehtori Saara Immonen näyttelyn avaussanoissaan.

Esillä on jälleen kerran toinen toistaan upeimpia töitä. Nähtävillä on niin kirjoittajapiirin, puukkokurssin, käsityöpajan, entisöinnin, kudonnan kuin ikebanan ja monen muun kurssin töitä.

Näyttely ei synny tyhjästä.

– Taustalla on oltava henkilöitä ja yhteistyötahoja. Tämä vaatii ahkeria opiskelijoita ja opettajia.

Immonen pohti, ettei kansalaisopistotoiminta ole itsestäänselvyys joka paikassa.

– Ilomantsissa toiminnalle on tilaus, ja siksi sitä järjestetään.

Näyttelyssä on tilaisuus jättää kurssitoive seuraavalle kaudelle.