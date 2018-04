Matkailuyhdistys järjestää matkailupalvelut

Ilomantsin Matkailuyhdistys on voittanut tarjouskilpailut sekä Ilomantsin matkailuneuvontapalvelujen että matkailunäkyvyyden järjestämisestä. Yhdistys hoitaa muun muassa matkamessunäkyvyyden ja julkaisee matkailijan oppaan.

– Olen iloinen, että Ilomantsin kunta luottaa meihin ja voimme markkinoida alueemme vetovoimatekijöitä yhdessä, toteaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Eero Tuomisto.

Ilomantsin Matkailuyhdistyksessä on 21 jäsentä.

Yhdistys on valmistautunut neuvontapalvelujen järjestämiseen tekemällä sopimuksen Jäätelökesä-kesäkahvilan toiminnan jatkamisesta.

Tarjouksia matkailupalvelujen hankintakilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä kaksi, toinen hakija oli Osuuskunta Ilomantsin Matkailu. Pisteytyksissä yhdistys sai kummankin, neuvonta- ja näkyvyyspalvelujen toteutustarjouksesta kummastakin 85 pistettä sadasta, Osuuskunta jäi neuvontapalveluissa 50 ja näkyvyyspalveluissa 60 pisteeseen. Valinnan on tehnyt kunnanjohtaja Marjut Ahokas tiistaina.