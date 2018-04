Vaahtera ja Vekkuli myyntiin

Ilomantsissa suunnitellaan kahden kunnan omistaman kiinteistön myyntiä. Kuntaympäristölautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan esityksiä, joissa esitetään ryhmäkoti Vaahteran ja vanhan apteekkikiinteistön pistämistä myyntiin. Kumpikin on tyhjillään.

Vaahterassa toiminta loppui vuonna 2015, rakennuksessa oli vanhusten palveluasumisen yksikkö. Hirsirakenteinen rakennus on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Vuonna 2000 vahvistetussa osayleiskaavassa se sai suojeltavan rakennuksen merkinnän

Vanhan apteekin kiinteistössä vakituinen toiminta loppui vuonna 2016, kiinteistössä on toiminut päiväkoti ja viimeisenä päivätoiminta ja asumisyksikkö Vekkuli. Vakituinen toiminta lopetettiin todettujen sisäilmaongelmien seurauksena. Rakennus on rakennettu 1950-luvulla.

Kunnan tavoitteena on ollut luopua kiinteistöistä, jotka eivät ole kunnan toiminnan kannalta välttämättömiä.