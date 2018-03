Attendo suunnittelee hoivakotia Ilomantsiin

Attendo Oy on tehnyt Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle ehdollisen ostotarjouksen Mantsintien kiinteistöstä. Jos kauppa onnistuu, ostajana on Attendo Oy perustettavan kiinteistöosakeyhtiön tai Attendo Oy osoittama kiinteistöosakeyhtiö. Kauppahinta olisi 120 000 euroa.

– Entisen seurakuntatalon tontti on hyvällä sijainnilla Ilomantsin keskustassa ja Attendolla on tavoitteena toteuttaa uusi, noin 30-paikkainen moderni ikäihmisten hoivakoti Ilomantsiin kertoo Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja.

Seurakunnan strategiassa on linjattu yhdeksi tavoitteeksi tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. Seurakunnanneuvosto on valtuuttanut kirkkoherra Ioannis Lampropouloksen valmistelemaan ja allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan.

Talo on tällä hetkellä käytössä, seurakunta vuokraa tiloja Postille, Siun sotelle ja Ilomantsin kunnan nuorisotoimelle.