Yrittäjillä lumitalkoot

Niin Mekrijärven kuin Naarvan lumimäärät ovat tänä talvena vähintään hiponeet ennätyksiä. Mekrijärvellä lumipeite on korkeimmillaan ylittänyt 80 sentin rajan ja Naarvassakin käytiin jo 118 sentissä. Se on merkinnyt töitä niin aurauskalustolle, traktoreille ja kolamiehille.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ovat käynnistäneet lumitalvena kattotalkoot, jossa annetaan apua niille, jotka eivät itse pääse lumia katoiltaan pudottelemaan. Myös Ilomantsin yrittäjäjärjestö on kampanjassa mukana, Ilomantsin Kivituote, Loka-auto T. Pesonen, Mottimaja, Metsäkiito, Möhkön Majatalot ja Karjalan Rakentajat ovat jo ilmoittautuneet.

– Heti olimme valmiina mukaan kun talkoot organisoinut Antti Ikonen otti yhteyttä. Kyllä tällaiseen hyväntekeväisyyteen pitää aika löytyä aikaa, totesi Tommi Pesonen tiistaina kattokeikalle lähtiessään.

Ikonen kertoo, että puhdistettavaa on nyt Ilomantsissa sen verran, että talkooporukkaan mahtuu vielä mukaan. Tällä viikolla aloiteltiin kirkonkylällä rivitalojen kattojen puhdistuksilla