Polusta lumiseksi labyrintiksi

Lunta on piisannut Tuupovaarassakin. Merja Timonen on pihassaan Tuupovaaran kirkonkylällä pitänyt auki reittiä ulko-ovelta lipputangolle. Hän kutsuu kapeaa, pitkähköä väylää solatieksi. Toinen solatie johtaa pihasta oikotienä postilaatikolle.

– Kun aloitin polkua tekemään, en osannut arvata, että laidat kohoavat näin korkealle.

Timonen ei lumitöitä harmittele. Lumenluonti käy kuntosalista, kun kolaamisen rinnalla on monenlaista kyykistelyä ja kiertoliikettä lunta lapiolla heitellessä.

– Kolalla kun työntää lunta tunnin, tulee samalla kävelyä kilometri.

Timosta eivät lumet omakotitalon katolla jännitä, sillä ne tulevat alas itsestään. Kellarikerroksen saunan ikkunasta ei ole aikoihin nähnyt ulos. Se on peittynyt jo aikapäivää sitten katolta pudonneeseen lumeen. Timonen on suojannut ikkunalasia ulkopuolelta verkolla, ettei lumen paino painaisi lasia sisään.

Kesken lumitöiden kertoo Timonen usein pysähtyvänsä pihan laitaan ihailemaan, miten kaunis onkaan maisema ympärillä paksun lumen peitossa.

– Lähetän aina välillä valokuvia näistä lumisista maisemista etelään sukulaisille ja ystäville.