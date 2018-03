Pääsiäispolku virittää pääsiäiseen

Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijät ovat pukeneet itsensä Raamatun henkilöiksi ja kuljettavat kuulijaa pääsiäispolulla. Tarina alkaa Rebekan kerronnalla, kun hän on kuullut kuninkaan tulosta Jerusalemiin.

Työntekijät ovat tehneet suuren työn rakentaessaan seurakuntatalolle Jerusalemin maiseman aaseineen, opetuslasten ruokapaikan, Getsemanin puutarhan, Golgatan sekä Jeesuksen hautapaikan.

Pääsiäisajan tarina soljuu kertojien matkassa niin, että Pogostan alakoulun kolmasluokkalaiset malttavat kuunnella tarinaa hiiskumatta.

Huomenna tiistaina pääsiäispolulla on kolme opastettua yleisökierrosta. Yksi on puolenpäivän aikaan ja kaksi illalla. Viiden pysäkin kierros kestää vajaan kolme varttia.