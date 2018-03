Megrin päärakennukseen juhlatila ja baari

Megrin Matkailu Oy:ssa on aloitettu mittavat investoinnit. Entisiin Mekrijärven kansakoulun luokkahuoneisiin rakennetaan parhaillaan suurta juhlasalia, baaria, apukeittiötä ja asiakkaiden vastaanottotiloja. Pääurakoitsija on tuupovaaralainen Rakennus Pesonen Oy.

– Päärakennuksen ravintola-juhlasalista on tulossa noin satapaikkainen. Remontti valmistuu toukokuussa, Megrin Matkailu Oy:n kehitysjohtaja Leila Laukkanen kertoo.

Yrityksen osakas Erkki Hukka toteaa, että kehitysinvestoinnissa on kaksi vaihetta:

– Kuluvan vuoden ja ensi vuoden aikana tehdään päärakennuksen muutostyöt ja kohennetaan majoitustiloja.

Seuraavassa vaiheessa vuosina 1920 – 1921 remontoidaan yhteistiloja ja saunoja sekä saneerataan osa majoitustiloista kahden hengen hotellitason huoneistoiksi.

– Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on hieman yli 500 000 euroa. Pohjois-Karjalan ely-keskus on myöntänyt hankkeelle 35 prosentin investointiavustuksen.