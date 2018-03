S-market avaa maanantaina uudistuneena

Asiointi Ilomantsin S-marketissa on ollut tällä viikolla haasteellista, mutta tilanne korjaantuu ensi maanantaina, kun Pohjois-Karjalan Osuuskauppa avaa Ilomantsin marketin uudistettuna. Edellisen kerran S-market Ilomantsia on uudistettu maaliskuussa vuonna 2017, jolloin myymälään tehtiin omistajilta tulleiden toiveiden mukaisesti asiakas wc. Nyt myymälämiljöö saa uuden ilmeen ja muun muassa kylmäkalusteet ja talotekniikka uusitaan. Huhtikuun aikana vaihdetaan vielä valaistus entistä energiatehokkaammaksi.

Kaikkien uudistustöiden kustannusarvio on noin 750 000 euroa. Myymälä on ollut avoinna uudistustöiden ajan.

– Näiden uudistusten ansiosta myymälän energiankäyttö pienenee nykytilanteeseen verrattuna arviolta ainakin 30 prosenttia. Kaikessa uudis- ja korjausrakentamisessa PKO:n tavoite on aina tehdä yksiköistä mahdollisimman ympäristöystävällisiä, vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen sanoo.

S-market Ilomantsissa tehtiin parannustöitä myös loppuvuodesta 2015, jolloin uusittiin hedelmä- ja vihannesosasto. Tilajärjestelyjen ansiosta päivittäistavaratuotteiden määrää saatiin kasvatettua.