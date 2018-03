Pogostassa sivakoi kaikkiaan 1 461 hiihtäjää

Pogostan hiihdon perinteisen hiihtotekniikan reiteille pikkupakkaseen suuntasi lauantaiaamuna viidessä eri lähtöryhmässä kaikkiaan 873 hiihtäjää. Sunnuntaiaamuna vapaalla hiihtotekniikalla kolmessa lähdössä ladulle säntäsi kaikkiaan 559 hiihtäjää. Kun 30 viestihiihtäjää lasketaan mukaan, kahden päivän osallistujasaldoksi saadaan 1 461 hiihtäjää. Retkisarjan suorituksia oli lauantaina 131.

– Se on vain reilut 30 hiihtäjää vähemmän kuin viime vuonna. Maaliin tulleiden kommentit ovat olleet myönteisiä. Ja nuoria oli mukana mielestäni ihan kohtuullisesti. Tässä on nyt meneillään parin vuoden projekti, jossa katsotaan, miten jatkossa edetään, kisaorganisaattori Heikki Hamunen kertoo.

Pitkillä matkoilla FullFit Teamia edustavat Vili Hämäläinen ja Niina Virtanen karkasivat lauantaina selkeästi muilta yleisissä sarjoissa. Hämäläinen on kirjoilla Joensuussa ja Virtanen Kouvolassa.

– Tänään oli kaikki kohdallaan. Niin mies, kuin latu ja kelikin olivat kunnossa. Oli hyvä tunne ja mahtava hiihtää. Tämä on hieno tapahtuma, Hämäläinen myhäili.

Sunnuntaina 58 kilometrin nopein oli kovan viimeisen kilometrin rypistyksen jälkeen Joensuun Katajan Johannes Leppänen ajalla 2.37,38. M40 sarjan voittaja, FullFit Teamin Antti Mäkinen jäi 4,4 sekuntia. Naisten yleisen sarjan ykkösenä maaliin tuli Lieksan Hiihtoseuran Jonna Kuronen ajalla 2.49,02

Sunnuntaina miesten sarjan 30 kilometrillä isännöi Ilomantsin Urheilijoiden Ville Ronkainen. Hänen aikansa oli 1.25,16.