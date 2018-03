Särkivaaran ja Mäkrän tasoristeykset remonttiin jo tänä vuonna

Liikennevirasto on tehnyt päätöksen remontoida kaksi vaarallista tasoristeystä Joensuun ja Ilomantsin välisellä rataosuudella. Kiihtelysvaarassa sijaitsevat Särkivaaran ja Mäkrän tasoristeykset on arvioitu korkeimpaan riskiluokkaan. Särkivaaran tasoristeyksessä on 2000-luvulla tapahtunut neljä onnettomuutta, Mäkrän tasoristeyksessä kaksi. Särkivaarassa sattui vuonna 2015 jopa henkilöauton kuljettajan kuolemaan johtanut onnettomuus.

Toimenpiteisiin risteysten turvallisuuden parantamiseksi aiotaan ryhtyä jo tänä vuonna. Rahaa tasoristeysremontteihin on varattu Särkivaarantien osalta 500 000 euroa ja Märkäntien tasoristeyksen osalta 400 000 euroa.

Mäkräntiellä tasoristeys aiotaan varustaa turvalaittein. Särkivaaran osalta on alustavaan suunnitelmaan kirjattu tasoristeyksen sulkeminen ja korvaaminen eri tieyhteydellä. Myös valopuomi on ollut esillä vaihtoehtona. Särkivaaran tasoristeys on jo vuonna 2016 varustettu sähköyhteydellä, mikä mahdollistaisi sähköisten turvalaitteiden, kuten puomin asentamisen tasoristeykseen.

Liikennevirasto toteaa tiedotteessaan, että suunnittelun edetessä toimenpidearviot ja rahoitustilanne voivat muuttua.

Liikennemäärä Särkivaaran tasoristeyksessä on 356 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mäkräntiellä on liikennemääräksi arvioitu 100 ajoneuvoa vuorokaudessa.