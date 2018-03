Lumiveistos toivottaa matkailijat tervetulleeksi

Ilomantsin keskustassa torin laidan lumipenkalla seisoo tsasouna. Osuuskunta Ilomantsin Matkailun hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainikainen sai idean lumiveistoksesta.

– Meillä on SM-tason lumi- ja jääveistäjiä ja puhdasta lunta riittämiin. Kauniilla veistoksella halutaan toivottaa hiihtäjät ja matkailijat tervetulleiksi Ilomantsiin, hän totesi.

Vainikaisen pyynnöstä veistohommaan ryhtyivät ilomantsilaiset Harakkatiimin Markku Rouhiainen ja Juha Timonen.

– Ajattelin heti, että tehdään Hattuvaaran tsasouna, koska se on Ilomantsin vanhin tsasouna, pohti Rouhiainen.

Lumi oli pakattu laatikkoon, jossa se sai painua viikon verran.

– Keskiviikkona veistos tehtiin ja siinä meni meillä kahdestaan noin seitsemän tuntia.

Vainikainen visioi veistoksille jatkoa.

– Jos myös ensi talvena on hyvästi lunta veistoksia tullaan tekemään enemmänkin. Pohdinnassa on, että täällä voisi pitää lumenveistokisat, ideoi Vainikainen.