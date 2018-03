Ylihuomenna lykitään Ilomantsin vaaramaisemissa

Järjestyksessään 41. Pogostan hiihto suksitaan Ilomantsissa tulevana viikonloppuna. Hiihtoon oli viime sunnuntai-iltaan mennessä ennakkoilmoittautunut 1 167 henkilöä. Ennakkoon ilmoittautuneita on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna.

– Kyllä tuo 1 500 osallistujaa on jälleen ihan mahdollinen lukema. Moni jättää nykyisin starttipäätöksensä ihan lähipäiviin, kisaorganisaattori Heikki Hamunen toteaa.

Pogostan hiihdossa lauantain perinteisellä hiihtotekniikalla päämatka on 51 kilometriä. Sunnuntain vapaalla edetään 58 kilometriä. Molempina päivinä 30 kilometriä voi hiihtää joko kilpasarjassa, retkihiihtona tai viestinä. Retkihiihdossa ja viesteissä ei oteta aikoja.

Viestissä voi hiihtää kaksi tai kolme henkilöä. Ensimmäinen osuus on 15 kilometriä, toinen osuus neljä kilometriä ja kolmas osuus 11 kilometriä. Jos joukkueessa on kaksi hiihtäjää, molemmat osuudet ovat 15 kilometriä.