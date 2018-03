Hurjaa kyytiä ja muuta mukavaa

Öisin paukkunut pakkanen on hellittänyt hiihtolomaviikolla päiväsaikaan sen verran, että ulkoilijoilla on ollut hauskaa. Sunnuntainen LC-Brihojen ulkoilutapahtuma veti Toivolahden piha-alueelle ja Pappilan pulkkamäkeen satamäärin väkeä, ja tavallista vilkkaampaa on ollut uimahallissakin. Loppuviikosta uimahalli on auki tänään kolmeen, mutta huomenna ja viikonloppuna halli on auki myös illalla. Kirjastossa pääsee pelaamaan pelipisteessä ja tänään torstaina kannattaa kaivella luistimet esiin, sillä alakoulun kaukalossa rusettiluistellaan iltapäivällä.