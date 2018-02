Ilomantsissa ensi vuonna hirvenhiihdon ja -juoksun SM -kisat

Ilomantsissa helmikuun 25. päivänä järjestetyissä hirvenhiihdon piirinmestaruuskisoissa tavoitteli henkilökohtaisia mestaruuksia yhdeksässä sarjassa kaikkiaan 39 henkilöä. Onnistuneesti sujuneita kisoja järjestämässä oli ”Seurayhtymä 2019 Ilomantsi”, johon kuuluvat Ilomantsin Ampujat ry, Ilomantsin Erämiehet ry, Ilajan Erämiehet, Iljan Erämiehet ry, ja Naarvan Riistamiehet ry.

- Tässä testataan samalla kisakoneistoa, sillä seurayhtymälle on myönnetty Hirvenhiihdon ja -juoksun SM –kisat vuodelle 2019, kilpailun johtaja Antti Kuivalainen kertoo.

Osallistujia on tulossa 600 – 700. Lajin SM -kisoista Ilomantsissa on kokemuksia, sillä niitä järjestettiin suunnilleen samalla seurayhteistyöllä vuosituhannen vaihteessa useammatkin.

- Parppein hiihtokeskus on mahtava paikka hirvenhiihtokisoille. On harvinaista, että näin lähellä kirkonkylää ja hiihtostadionia on myös ampumarata käytettävissä, Antti Kuivalainen kiittelee.