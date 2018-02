Kassapäiviä vähemmän

OP Vaara-Karjalan Pyhäselän konttorin toiminnot yhdistetään huhtikuun lopulla Kiihtelysvaaran konttoriin ja Uimaharjun konttorin toiminnot Enon konttoriin.

Toukokuun alussa uudistuvat myös OP Vaara-Karjalan Ilomantsin, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran ja Enon konttoreiden kassapalveluajat. Kassapalvelu on 2.5. lukien auki Enon ja Ilomantsin konttoreissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kolme tuntia aamupäivällä. Käytännössä Ilomantsissa kassapalvelut vähenevät kuudella tunnilla, kun toistaiseksi ne palvelevat myös tiistaisin ja torstaisin.

Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa puolestaan jää yksi aamupäivä kokonaan pois ja päivät vaihtuvat nykyisistä maanantaista, keskiviikosta ja perjantaista tiistaiksi ja torstaiksi.

– Kassapalvelujen tarjontaa nyt hieman supistetaan, mutta muut pankki- ja vakuutuspalvelumme ovat jatkossakin tarjolla viitenä päivänä viikossa laajoin palveluajoin kaikissa konttoreissamme sekä sähköisissä kanavissa, muistuttaa toimitusjohtaja Raili Hyvönen.

Hyvönen korostaa, että asiointi pankin konttoreissa on vähentynyt jo usean vuoden ajan, eikä mikään viittaa konttoripalvelujen kysynnän kasvuun.

– Päätökset on tehty perusteellisen harkinnan pohjalta ja siinä on huomioitu myös usein konttorissa asioivien asema. Päätös konttorien lakkauttamisesta on tehty koko pankin palvelukykyä ja kannattavuutta ajatellen, hän sanoo.