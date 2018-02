Ilomantsin hirvikanta elpyy hitaasti

Luonnonvarakeskus on laskenut alkuvuodesta hirvien määrää Pohjois-Karjalassa. Hirvitiheydet lasketuissa riistanhoitoyhdistyksissä olivat Ilomantsissa noin 1,9 hirveä tuhannella hehtaarilla. Lieksassa määrä oli Lieksa noin 2,8, Nurmeksessa 1,0 ja Valtimolla noin 2,8 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Laskennoissa havaittiin yhteensä 540 hirveä. Aikuisia naarashirviä oli huomattavan vähän Ilomantsissa ja Lieksassa. Niiden osuus oli vain puolet aikuisten urosten määrästä. Vasojen määrä suhteessa aikuisten määrään oli poikkeuksellisen pieni (5–7 vasaa/100 aikuista) Ilomantsissa, Lieksassa ja Nurmeksessa.

Havaittu kannan rakenne viittaa Luken mukaan suurpetojen voimakkaaseen vaikutukseen alueella. Samaan viittaa myös Ilomantsin hirvikannan hyvin hidas elpyminen kahden vuoden metsästysrauhoituksen aikana.

Luke on vuodesta 2014 tehnyt hirvien lentolaskentoja alueilla, joilla tiedon saanti hirvikannasta on ollut haasteellista. Tänä vuonna Luke toteutti lentolaskennat Pohjois-Karjalassa Ilomantsin, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon riistanhoitoyhdistysten alueella.

Lentolaskennat tehtiin helikopterilla linjalaskentana niin sanotulla etäisyysmenetelmällä, jossa mitataan havaintojen etäisyys laskentalinjaan ja saadusta etäisyysjakaumasta päätellään hirvien havaitsemistodennäköisyys.