Väki väheni

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Ilomantsin väkiluku on laskenut viime heinäkuun lukemista 81 ihmisellä. Ilomantsin väkiluku vuoden lopussa oli 5134, miehiä on tilaston mukaan 2613 ja naisia 2521.

Heinäkuun lopulla lukema oli 5215.

Ennakkotilaston mukaan maakunnassa väkiluku oli vuoden lopussa 163 060 eli 1 029 vähemmän kuin vuoden 2017 alussa.

Koko maan väkiluku oli vuoden lopussa 5 516 224. Maamme väkiluku kasvoi vuoden 2017 aikana 12 927 henkeä, mikä on 3 062 henkeä vähemmän kuin vuonna 2016.