Osuuskunta perusti toimiston

Loppuvuodesta 2017 perustettu Ilomantsin matkailuosuuskunta on avannut oman toimiston keskelle kirkonkylää. Hotelli Pogostan Hovin tiloissa, omalla sisäänkäynnillä olevassa entisessä ravintolan baaritilassa on nyt ensialkuun työskentelytila osuuskunnan toimitusjohtajalla Jorma Lemmetyisellä (oik.), jatkossa tiloissa on myös osuuskunnan työntekijän työtilat.

– Myös matkamuistomyymälää on suunniteltu. Sitten, kun kunta aikanaan päättää, minne Ilomantsin matkailuneuvonta tulee, katsotaan muu tilankäyttö, kertoo hotelliyrittäjä Jouko Heimonen.

Matkailumarkkinointiin painottavan osuuskunnan tähtäimessä on jo ensi kesän matkailutapahtumiin liittyvien junakuljetusten suunnittelu. Tavoitteena on ollut, että höyryjuna liikennöisi Ilomantsi-Joensuu -välillä 15 kertaa kesän aikana, mutta Lemmetyinen arvioi määrän jäävän ensi kesänä pienemmäksi. Erityisesti keskitytään tapahtumiin, esimerkiksi elokuun Karhufestivaalille Ilomantsiin pääsee taas Joensuusta höyryjunalla.