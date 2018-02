Maanantaina se alkaa

Heinävaaran yläkoulun oppilaat pääsevät maanantaina 5. päivä helmikuuta aloittamaan koulutyön yhtenäiskoulussa Heinävaarassa. Yläkoulun uudisrakennus on sisätiloilta valmis, vaikka ulkona on vielä viimeisteltävää. Luokkatilat ja yhdyskäytävä alakoulun puolelle valmistuivat viimeiseen määräaikaan mennessä. Koulun valmistumisen aikataulu ehti siirtyä muutamaan kertaan.

– Paikkoja toki järjestellään vielä ensimmäisinä koulupäivinä, toteaa rehtori Tuija Huovinen. Perjantaina ajettiin vielä muuttokuormia Tuupovaaran yläkoulun tiloista, missä Heinävaaran yläkoulu ehti toimia syksystä saakka.

Maanantaina on myös yhtenäiskoulun yhteisen ruokalan tulikoe. Ruoka Heinävaaran kouluun tulee jatkossa Siilaisen suurkeittiöstä. Uudessa koulurakennuksessa ruokailevat kaikki alakoulun ja yläkoulun oppilaat.

– Ruokalassa syö maanantaina ensimmäistä kertaa 280 oppilasta uudesta linjastosta.

Huovinen uskoo, että ensimmäisen viikon aikana hioutuvat jo suuren joukon ruokailun hyvät käytännöt.

Heinävaaran yläkoulun uudisrakennuksen pihapiiri on vielä keskeneräinen. Se on tarkoitus viimeistellä kesällä. Pihassa on kuitenkin oppilaiden käytössä jo luistelukaukalo, pulkkamäki, erilaisiin pallopeleihin soveltuva areena ja hiihtoladut.

Yläkoulun siirtyminen uusiin tiloihin vaikuttaa koulukuljetusten muuttumisen myötä myös vaarapitäjien alakoulujen aamuiseen alkamisajankohtaan.