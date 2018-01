Linja-auto valui mäessä ja kääntyi tielle poikittain

Torstainen vesisade teki teiden pinnat jäisiksi ja haasteellisiksi liikkua. Maukkulantiellä Ilomantsissa kulkenut linja-auto ei päässyt mäkistä tietä ylös vaan se lähti valumaan, sillä seurauksella, että kääntyi tielle poikittain.

– Pito ei vain renkaissa riittänyt. Melkein pääsin viimeisen mäen päälle, sitten loppui veto. Sitten oltiinkin matkustajia kaikki, totesi tiellä poikittain olevan linja-auton vieressä kuljettaja Jaakko Paakkinen.

Tieltä suistuminen sattui aamulla vaille seitsemän.

– Se on Joensuu Ilomantsi välinen linja-autovuoro, joka kulkee Maukkulan kautta ottaen kyytiin koululaisia, kertoi Linja-Karjalan toimitusjohtaja Jukka Komulainen.

Tuossa vaiheessa kyydissä oli kolme matkustajaa.

– Kukaan ei loukkaantunut. Kyytiä tienvarteen jäi odottamaan 17 henkilöä, Paakkinen kertoi.

Koululaiset pääsivät kouluun taksin kyydissä.

Hän totesi, että yleensä tie on ollut suhteellisen hyvässä kunnossa.

– Torstaiaamuna oli hyvä ajella, kun tie oli aurattu aikaisin aamulla. Onneksi aamuisin on vähän vastaantulijoita.

Pitkin maakuntaa teiden kunnossa ja hoidossa olisi parantamisen varaa.

– Teiden hoito on vuosivuodelta mennyt huonommaksi. Tämä talvi on ollut erityisen hankala. Eihän tämäkään vesisade yllättäen tullut, joten olisi luullut, että hiekoitus olisi hoidettu ajoissa, sanoi Komulainen.

Muillekin Savonlinjan autoille sattui kiinnijäämisiä tänä aamuna.

– Puolenkymmentä tapausta oli. Hiekoitusautojen odottamisia oli aamuliikenteessä.