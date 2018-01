Kaksi tusinaa vauvaa

Ilomantsissa on viime vuosina syntynyt keskimäärin 30 vauvaa, viime vuonna uusia ilomantsilaisia syntyi 24. Juhlavuonna 2017 syntyneet vauvat kokoontuivat vanhempineen Mannerheimin lastensuojeluliiton Ilomantsin paikallisyhdistyksen järjestämään vuotuiseen tilaisuuteen. Suurin osa viime vuoden 24 vauvoista oli läsnä. Läsnä oli myös uusi kunnanjohtaja Marjut Ahokas.

Hän totesi tilaisuudessa että työ ja toimeentulo ovat päällimmäiset asiat, jotka kannustavat asumaan ja kasvattamaan perhettä Ilomantsissa.

– Vanhemmat jäävät tänne kasvattamaan lapsiaan, kun elämän olosuhteet ovat kunnossa. Ilomantsi on myös hyvä ja yhteisöllinen paikka kasvattaa lapsia. Hyvä arki on turvallinen arki.