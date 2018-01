Ämpärit lopuivat kesken Vanhasen vaalitilaisuudessa

Presidenttiehdokas Matti Vanhasen, kesk. vaalitilaisuus ravintola Mendinissä perjantaina veti runsaasti väkeä, noin sata henkeä. Sali pullisteli porukkaa ja vihreät vaaliämpärit loppuivat kesken.

Vanhanen kätteli ensin ihmisiä salissa ja selvitti sitten tärkeimpiä vaaliteemojaan, joihin kuuluu kansan kahtiajaon estäminen.

Ulkopolitiikassa hän painotti hyvien suhteitten ylläpitoa Venäjän kanssa, mediassa jatkuvasti lietsotun venäjänpelon ja Nato-kohkauksen sijaan.

-Venäjän suhteet ovat ihmisten välisiä asioita, ei mitään avaruustiedettä, Putinin kanssa saunonut Vanhanen sanoi.

Vanhanen on presidenttiehdokkaista ainoa, joka on käynyt Ilomantsissa kansan kuultavana.

Vaalityön tahti on huimaa: takana on jo 320 tilaisuutta eri paikkakunnilla.

Viime gallupeiden mukaan Vanhasen kannatus on lähtenyt nousuun ja on tällä hetkellä seitsemän prosenttia. Vanhanen pitää pääsyään toiselle kierrokselle mahdollisena.

-Laskelmieni mukaan siihen vaaditaan noin 13 prosentin äänisaalis.

Hän arvioi galluppien laahaavan vähän jäljessä, sillä vaalitilaisuuksien väkimäärä ja tunnelma antavat tuntumaa, että kannatus olisi suurempaa.