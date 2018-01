Pogostan laduille on ilmoittautunut yli 400 hiihtäjää

Järjestyksessään 41. Pogostan Hiihto sivakoidaan 17. – 18. päivinä maaliskuuta. Vuosi sitten osallistujamäärä kääntyi nousuun. Hiihtäjiä oli lähes 1 500.

- Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 425, Ilomantsin Urheilijoiden sihteeri Sari Romppanen kertoo.

Lumitilanne on Ilomantsissa erinomainen. Maastossa on lunta 35 – 50 senttimetriä.

Pogostan Hiihdossa edetään lauantaina perinteisellä hiihtotekniikalla. Päämatka on 51 kilometriä. Sunnuntaina sujutellaan vapaalla hiihtotekniikalla, ja päälenkki on 58 kilometrin pituinen. 30 kilometriä voi molempina päivinä hiihtää joko kilpasarjassa, retkihiihtona tai viestinä. Uutuutena on tytöille ja pojille 17 -vuoteen asti on oma kilpasarjansa, jossa matkana on 30 kilometriä. Nuorisokampanjan ilmaisosallistuminen päättyi vuoden vaihteessa.

- Nuoret voivat ilmoittautua 11. päivään maaliskuuta saakka 10 euron ja kisaviikonloppuna 15 euron hintaan, kisakoordinaattori Heikki Hamunen lupaa.