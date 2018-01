Ilomantsin evankelisluterilaisella hautausmaalla tehty ilkivaltaa

Ilomantsin evankelisluterilaisella hautausmaalla oli tehty ilkivaltaa loppiaisen vastaisena yönä. Talouspäällikkö Hilkka Hiltunen kertoo, että he saivat asiasta tiedon haudoilla käyneeltä henkilöltä.

– Soittaja kertoi, että he olivat menneet haudoille loppiaisaamuna yhdeksän jälkeen ja olivat nähneet ilkivallan jäljet.

Seurakuntamestari Riitta Kareinen oli käynyt haudoilla perjantaina työpäivän loppupuolella ja kaikki oli silloin ollut kunnossa. Ilkivallan jälkiä hän kävi tarkastamassa viikon alkajaisiksi maanantaina.

Hautausmaalla oli kuljetettu sekajäteroska-astiaa, joka oli sitten kaadettu. Roskiksen sisältö – suurimmaksi osaksi kynttilän kuoria – oli levinnyt kappelin viereen. Haudoilta oli viskottu ja rikottu metallisia lyhtyjä, joiden lasit olivat rikkoutuneet.

Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus. Naiset toteavat, että olisi hyvä saada mahdollisia havaintoja yöllisistä liikkujista vaikka ohikulkijoilta.