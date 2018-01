Märkä metsäpohja estänyt talvileimikoiden korjuun

Runsassateinen viime kesä ja syksyllä jatkuneet sateet ovat aiheuttaneet sen, että maapohja on todella märkä. Olemattomien pakkasten vuoksi maapohja on pysynyt sulana ja ojat ovat täynnä vettä.

Nyt saatiin kaivattua pakkasta, ja metsäalanammattilaiset pohtivat, että toivottavasti pakkaskeli jatkuu pitkään.

Metsissä talvileimikot odottavat korjuuta.

– Talvileimikot ovat turvemailla ja soilla. Routaa ei ole missään, joten eipä sinne ole ollut menemistä, toteaa ilomantsilaisen Metsä- ja Maansiirto Kastisen puunkorjuun työnjohtaja Joonas Mutanen.

Stora Enson operaattori Tapio Vellonen on samoilla linjoilla Mutasen kanssa.

– Suo-ojien yli ei tahdo päästä jalkamieskään, niin miten sitten raskaat koneet, hän tuumii.

Lähes 30 vuotta metsäalalla ollut Vellonen ei muista näin huonoa talvea.

– Huonoja on ollut, mutta näin märkää en muista. 2000-luvulla on kyllä ollut yleistä, että talvileimikoille ei ole ennen tammikuun puolta väliä päästy. Nyt jos pakastuisi, kuten on ennustettu, niin sitten tilanne korjaantuisi.